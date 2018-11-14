Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa çıktı

Neredeyse çerçevesiz ekrana yakın bir deneyim sunan yeni iPad Pro, Home butonunun kaldırılmasıyla birlikte iPhone X’lerde olduğu gibi Touch ID teknolojisine elveda dedi. Yerine Face ID ile gelen yeni tablet A12X Bionic işlemcisiyle de rakiplerinin dikkatini çekiyor.

11 inç ve 12.9 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla satın alınabilen modelin fiyatı ekran seçeneklerine, depolamasına ve hücresel bağlantı seçeneklerine göre 5.899 TL’den başlayarak 14.099 TL’ye kadar çıkabiliyor.