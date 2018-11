İngiltere Premier Lig’e kadın patron

Ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig’in üst yöneticiliğine, Susanna Dinnage getirildi.

Premier Lig’in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Chelsea Kulübü Başkanı Bruce Buck’ın başında bulunduğu aday belirleme kurulu, 1999’dan beri yürüttüğü görevi yıl sonunda bırakacak Richard Scudamore’un yerine Dinnage’ın atanmasına karar verdi.

Susanna Dinnage, who joins from media organisation Discovery, has been named as the new chief executive of the Premier League.

Full story: https://t.co/yEGl85nLhI pic.twitter.com/sSJcyw0580

— BBC Sport (@BBCSport) November 13, 2018