Spor

İngiltere Premier Lig’e kadın patron

Premier Lig'in yeni üst yöneticisi, belgesel kanalı Animal Planet'in başkanlığını yürüten Susanna Dinnage oldu.

Ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig’in üst yöneticiliğine, Susanna Dinnage getirildi.

Premier Lig’in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Chelsea Kulübü Başkanı Bruce Buck’ın başında bulunduğu aday belirleme kurulu, 1999’dan beri yürüttüğü görevi yıl sonunda bırakacak Richard Scudamore’un yerine Dinnage’ın atanmasına karar verdi.

Dinnage, 1992’de kurulan Premier Lig’in Rick Parry ve Richard Scudamore’dan sonra üst yöneticiliğine getirilen 3. isim oldu.

Müzik kanalı MTV’de başladığı kariyerine, 2009’dan bu yana Discovery Medya Grubu’nda devam eden Dinnage, belgesel kanalı Animal Planet’in başkanlığını yapıyordu.




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