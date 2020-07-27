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Yeni hükümet yolda

27 Temmuz 2020
UBP-DP-YDP-hükümeti

Ulus Birlik Partisi-Halkın Partisi koalisyon hükümetinin sonlandırılması için yoğun kulis ve çetin pazarlıklar yapıldığı öğrenildi.

Havadis’e bilgi veren kaynaklar, birçok UBP üst düzey yetkilisinin Genel Başkan Ersin Tatar’dan izin alarak DP ve YDP ile görüştüğünü belirtiyor.

Kaynaklar her iki partinin de koalisyona girmeye meyilli olduğu YDP’nin İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını şart koştuğu DP’nin ise ‘eğer niyetleri ciddi ise resmi teklif yaparlar’ tavrında olduğunu kaydettiler.

Kurulması planlanan yeni hükümetin Başbakan Ersin Tatar’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı üzere 2021 yılı başlarına ülkeyi erken seçime götürmesi öngörülüyor.

Kulislerden sızan bilgilere göre UBP içinden bir grup ve DP YDP’ye İçişleri Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’nın verilmesine kesinlikle karşı çıkıyor.

Hakkında soruşturma başlatılan, dosyaları savcılıkta bulunan ve İstanbul’da yaşayan UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün ikna edilmesi için çeşitli formüller üzerinde duruluyor.

Özgürgün’ün hakkındaki davaların geri çekilmesi halinde gelip hükümete güvenoyu verebileceği belirtiliyor.

3 partinin meclisteki toplam milletvekili sayısı 26. Üçlü hükümetin meclisten güvenoyu alabilmesi için anayasal zorunluluk olarak 26 milletvekilinin olumlu oyuna ihtiyacı var.

Yeni hükümetin olsa bakanlık dağılımının şöyle olacağı iddia ediliyor:

UBP: Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Turizm Bakanlığı  DP: Dışişleri Bakanlığı,  Ulaştırma BakanlığıYDP: İçişleri Bakanlığı, Çalışma  Bakanlığı


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