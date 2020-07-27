EkonomiSürmanşet

Altında tüm zamanların rekoru kırıldı

27 Temmuz 2020
ons altın

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş yurtdışı piyasalarda yeni bir rekor getirdi. Spot altının ons fiyatı 2011 yılında 1,921.17 dolar ile gördüğü zirveyi aşarak 1,944.71 dolara çıktı ve yeni rekoruna ulaştı.

Piyasalarda güvenli liman olarak bilinen altına artan talep fiyatları 9 yıl aradan sonra yeni bir rekora taşıdı. ABD ile Çin arasındaki gerginliğin yanında, düşük faizler, zayıf dolar ve korona virüs pandemisinin global büyüme üzerindeki olumsuz etkileri yatırımcıların altına yönelmesine neden oluyor.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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