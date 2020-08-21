KıbrısManşet

Yeni eğitim döneminin nasıl başlayacağı, bugün açıklanacak

21 Ağustos 2020
Okullar ve eğitimde alınacak tedbirler

Okullar ve eğitimde alınacak tedbirler, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından bugün düzenlenecek basın toplantısıyla duyurulacak.

Konuyu Pazartesi günü değerlendiren Bakanlar Kurulu’nun toplantısından sonra duyurulan iki bakanın düzenleyeceği basın toplantısı, saat 16.00’da, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda yer alacak…

Nazım Çavuşoğlu daha önce yaptığı açıklamada, ilgili paydaşlarla yaptıkları toplantılarda üzerinde durulan bir takım konular olduğunu belirterek, 3 model üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve karara bağlanan eğitimin nasıl başlayacağı konusunun 21 Ağustos’ta (bugün) açıklanacağını bildirmişti.

Çavuşoğlu, eğitim dönemi ile ilgili hijyen kuralları, öğrencilerin kaç saat okulda olacağı, ders kayıpları ve taşımacılığın nasıl olacağını açıklayacaklarını belirtmişti.

Okullardaki öğrenci sayısının “seyreltileceği” konusunda bir konsensüs olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Gelinen aşamada, prensiplerde çok büyük bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Sendikalardan destek görüp görmeyeceğimiz ayrı bir tartışma konusudur. Onların da kendilerine ait bakış açıları var” demişti.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Yeni eğitim döneminin nasıl başlayacağı, yarın açıklanacak

Yeni eğitim döneminin nasıl başlayacağı, yarın açıklanacak

20 Ağustos 2020
Photo of Dikkatsizlik kazaya neden oldu

Dikkatsizlik kazaya neden oldu

20 Ağustos 2020
Photo of Yoldan çıkıp takla attı

Yoldan çıkıp takla attı

20 Ağustos 2020
Photo of Tıp-İş, Sağlık Bakanı’nı başhekimle ilgili ifadelerinden dolayı kınadı

Tıp-İş, Sağlık Bakanı’nı başhekimle ilgili ifadelerinden dolayı kınadı

20 Ağustos 2020
Photo of Türkiye Karadeniz’de enerji kaynağı buldu

Türkiye Karadeniz’de enerji kaynağı buldu

19 Ağustos 2020
Photo of Eşref Vaiz CTP’den istifa etti

Eşref Vaiz CTP’den istifa etti

19 Ağustos 2020
Photo of Pilli: Ayaktan Tanı Merkezi Pandemi kliniğine dönüştürüldü

Pilli: Ayaktan Tanı Merkezi Pandemi kliniğine dönüştürüldü

19 Ağustos 2020
Photo of Kurudere ve Çatalköy’de yangın hasara yol açtı

Kurudere ve Çatalköy’de yangın hasara yol açtı

19 Ağustos 2020
Photo of Tatar: Rum-Yunan ikilisi bir anlaşma değil, mevcut durumdan yararlanma peşinde

Tatar: Rum-Yunan ikilisi bir anlaşma değil, mevcut durumdan yararlanma peşinde

19 Ağustos 2020
Photo of Pilli: Toplam 1309 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi

Pilli: Toplam 1309 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi

19 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı