Pfizer: Aşımız ekimde düzenleyici incelemeye girecek

BioNTech ve Pfizer \u015firketlerinin ortak geli\u015ftirdi\u011fi corona vir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n ekim ay\u0131nda d\u00fczenleyici incelemeye girece\u011fi belirtildi. Ge\u00e7en ay iki \u015firket taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n ekim ay\u0131nda haz\u0131r olabilece\u011fi ifade edilmi\u015fti.\r\nCorona vir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 geli\u015ftirmek i\u00e7in d\u00fcnya genelinde yar\u0131\u015f devam ediyor.\r\n\r\nAlman BioNTech ve ABD'li Pfizer firmalar\u0131 taraf\u0131ndan ortak geli\u015ftirilen Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131 i\u00e7in \u00f6nemli bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\nA\u015f\u0131n\u0131n ekim ay\u0131nda d\u00fczenleyici incelemeye girece\u011fi bildirildi. ABD'de yap\u0131lmas\u0131 beklenen incemelede geli\u015ftirilen a\u015f\u0131n\u0131n \u00fclkedeki d\u00fczenlemelere uygunlu\u011fu incelenecek. Ba\u015fka bir ifadeyle corona vir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131na bir ad\u0131m daha yakla\u015f\u0131lm\u0131\u015f olacak.\r\n\r\nAyr\u0131ca a\u00e7\u0131klamayla birlikte yap\u0131lan testlere ili\u015fkin sonu\u00e7lar da payla\u015f\u0131ld\u0131. Geli\u015ftirilen a\u015f\u0131n\u0131n kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n y\u00fczde 20'sinde hafif ve orta ate\u015fle kar\u015f\u0131land\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131.\r\n\r\nBioNTech ve Pfizer ge\u00e7en ay yapt\u0131klar\u0131 a\u00e7\u0131klamada a\u015f\u0131 i\u00e7in ekim ay\u0131 i\u015faret edilmi\u015fti. Yeni gelen a\u00e7\u0131klamayla birlikte a\u015f\u0131n\u0131n hedeflenen tarihte \u00e7\u0131kma ihtimali y\u00fckseldi.\r\n\r\nABD h\u00fck\u00fcmeti ortak geli\u015ftirilen a\u015f\u0131dan 2 milyar dolar de\u011ferinde 100 milyon doz sipari\u015f vermi\u015fti.