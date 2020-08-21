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Pfizer: Aşımız ekimde düzenleyici incelemeye girecek

21 Ağustos 2020
corona virüs aşısı

BioNTech ve Pfizer şirketlerinin ortak geliştirdiği corona virüs aşısının ekim ayında düzenleyici incelemeye gireceği belirtildi. Geçen ay iki şirket tarafından yapılan açıklamada Covid-19 aşısının ekim ayında hazır olabileceği ifade edilmişti.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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