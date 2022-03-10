YENİ DÜNYA VE TÜRKİYE

Rusya Ukrayna Krizi tüm dünyayı yeniden alt-üst etti. Hiçbir ülke altı ay sonrasının nasıl olacağını bilmiyor.

Tarih bilenler, benzer bir sürecin ikinci dünya savaşı ÖNCESİNDE yaşandığını ve dizginlenemeyen HİTLERİN tüm dünyayı felakete sürüklediğini görmekte ve PUTİN’i nasıl durdurabileceklerini tartışmaktadır.

Putin’in gerçek stratejisi, sıcak denizlere inmek ve BATI’lı ülkelerle Rusya arasında, kendisine yakın rejimlerden oluşan bir KUŞAK yaratmaktır.

Ukrayna, Karadeniz’e komşu şehirleriyle ve Kırım’la Rusya’nın stratejik hedefleri arasındaydı.

Kırım’ı işgal eden Rusya, Ukrayna toprağı olan Donetsk ve Luhanks’a Rus asıllı insanları yerleştirerek, ayrılıkçılığı körükledi. Orda bağımsızlığını ilan eden devletçikleri tanıyarak, sıçrama tahtası olarak kullandı.Şimdi de Maripol ve Herson’u ele geçirdi.

Rusya , Ukrayna’nın en önemli sahil kenti olan tarihi ODESSA’ya yüklenerek, Ukrayna’nın KARADENİZ’le olan bağlantısını kesmeyi hedefliyor.

BBC haritasında bu stratejinin uygulanması açıkça görülmektedir.

Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunurken, diğer yandan Rusya’ya karşı dünya çapında uygulanan yaptırımlara katılmamakta ve tarafsızlık siyasetini yürütmektedir.

Türkiye’nin Rusya’nın en önemli komşusu olduğu dikkate alınmadan, bu tarafsızlık politikası anlaşılamaz.

Türkiye ayrıca , ENERJİ, TURİZM ve Buğday alanlarında , AY ÇİÇEĞİ yağı temininde Rusya’ya derinden bağlıdır.

Kıbrıs Rumları da, Rusya ile olan iyi ilişkilere rağmen, AB ülkesi olması nedeniyle , Rusya’ya uygulanan yaptırımlara uymak zorunda kalmakta ve bu konu Rusya’yı rahatsız etmektedir.

Tam da bu dönemde, İsrail Cumhurbaşkanı’nın, Kıbrıs ve Yunanistan ziyaretlerinden sonra, Türkiye’yi ziyareti, bölgede yeni düzenlemelere adaydır. Zaten Yunanistan Başbakanı Mitsodakis’in de Türkiye’yi ziyaret edeceği SALI günü açıklanmıştı.

Karadeniz ve Akdeniz’deki yeni oluşumlar, Türkiye, Kıbrıs Yunanistan, İsrail ve Mısır ilişkilerini de yeniden derinden etkileyecektir.