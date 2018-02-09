Yeni Boğaziçi puan avında

ŞERİFOĞLU UMUTLU:

Yeni Boğaziçi Teknik Direktörü Eralp Şerifoğlu, ligde yarın konuk edecekleri Merit Alsancak Yeşilova maçına önem verdiklerini belirterek son iki haftadaki kayıpları telafi etmeyi düşündüklerini aktardı. Şerifoğlu geçen haftaki disiplinli futbollarını bu hafta da ortaya koyarak puan veya puanlar için her şeyi yapacaklarını belirtti

Hüseyin KÖPRÜLÜ

Süper Lig’de yarın Merit Alsancak Yeşilova’yı konuk edecek olan Yeni Boğaziçi ikinci devredeki ilk puan veya puanlarını almak için mücadele edecek. İkinci devreye 2-0’lık Lefke mağlubiyeti ile başlayan Yeni Boğaziçi geçen hafta da GAÜ Çetikaya’ya 2-1 yenilmişti. Bu anlamda ilk devredeki gibi ikinci devrede istediği sonuçları alamayan Y.Boğaziçi, bu gidişatı M.A.Yeşilova maçında tersine çevirmeyi hedefliyor.

“Kayıpların telafisi için uğraşıyoruz”

Y.Boğaziçi Teknik Direktörü Eralp Şerifoğlu, M.A.Yeşilova maçına önem verdiklerini belirterek son iki haftadaki kayıpları telafi etmeyi düşündüklerini aktardı. Şerifoğlu devre arasında başarılı defans oyuncuları Nodar’ın ayrılması ile defans dizilişinde ve sistem de bir etkilenme olduğunu vurgulayarak ikinci devrede aralarına yeni katılanlarla düzeni sağladıklarını belirtti. Ancak özellikle geçen hafta oynadıkları GAÜ Çetinkaya maçında disiplinli ve istekli futbolları ile puanı hak ettiklerini, ancak gol yollarındaki sorun nedeni ile maçtan puansız ayrıldıklarına vurgu yaptı.

“Disiplinli oyunumuzu devam ettireceğiz”

M.A.Yeşilova maçında kırmızı kart gören Keita Osumane yerine başka bir arkadaş monte edeceklerini belirten Y.Boğaziçi Teknik Direktörü Eralp Şerifoğlu, bu isimin de elinden gelenin en iyisini yapacağından emin olduğunu söyledi. Şerifoğlu şöyle devam etti: “Bizim için gerçekten kritik bir maç. Bundan sonarsı içi hedefimiz olan ligde kalma adına önemli bir maç. Rakibimiz kupada ve ligde moralli. Biz stresli taraf olarak görünüyoruz. Ancak bunu çevirebiliriz. Geçen haftadaki mücadele bize inanç verdi. Bunu tekrarlayarak kendi sahamızda puanlar almak isteriz. Kolay değil ama başarabiliriz. Bunun için daha çok isteyeceği. Disiplinli oynayacağız.

“Gol sorununu çözmeliyiz”

Aralarına katılan 2 yeni yabancının ilerleyen haftalarda performanslarını daha da artıracağını belirten Tecrübeli Teknik Adam, takım olarak disiplinli oyunlarını sürdürerek puan savaşlarından galip çıkmayı deneyeceklerini belirtti. Kendileri için en büyük sorun olan gol atma eksikliği konusuna da değinen Eralp Şerifoğlu bu konuda yoğun bir çalışma programı uyguladıklarını ifade etti.