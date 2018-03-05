Yeni Boğaziçi altın buldu: 0-1

Ligin son iki sırasındaki Ozanköy ile Yeni Boğaziçi arasındaki mücadelede Haşim’in tek golü ile 3 puanı alan Yeni Boğaziçi çok önemli bir galibiyete imza attı. Maçın 32.dakikasında yere düşerken eli kırılarak sahayı terk etmek zorunda kalan Yeni Boğaziçi’nden Hasan’ı tüm tribünler alkışlarla uğurladı

Yer: Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Emine Yarkın, Olgun Canik

Ozanköy: Mehmedemin, Bekir, Serhan, Abia, Ertaç, Deniz, Mike, Alpay (Dk. 83 Hasan), Naimke, Mustafa (Dk.71 Zihni), Saydam

Boğaziçi: Ersoy, Hasan (Dk.33 Burçin), Keita Ousmane, Ahmet, Ramadan (Dk.82 Kemal), Armond Francios, Mehmet (Dk.65 Hüseyin), İsmail, Gueye Ousmane, Talat, Haşim.

Gol: Dk.50 Haşim (Y.Boğaziçi)

K-Pet Süper Lig’in 21. haftasında düşme hattında yer alan iki ekip Ozanköy ile Yeni Boğaziçi karşılaştı ve sevinen taraf 1-0’lık skorla konuk takım oldu. Karşılaşmada Yeni Boğaziçi’ne hayati 3 puanı getiren tek golü 51.dakikada Haşim kaydetti. Doğu ekibi bu galibiyetle puanını 18 yaparak ligde kalma umutlarını da diri tuttu. 11 puanla ligin dibine demir atan Ozanköy’ün ise şansı her geçen azalıyor.

Önemli anlar:

Dk.7: Deniz soldan ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya Bekir’e verdi. Kaleciyi geçen topu Bekir kontrol ederken düştü. Bekir’in düşerken vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Dk.32: Yeni Boğaziçi’nde Hasan Aktaş ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu. Eli kırıldığı öğrenilen Hasan ambulansla sahayı terk ederken yerine Burçin oyuna girdi.

İlk devre 0-0 sona erdi.

Dk.50: Armond Francios pasında G.Ousmane kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Mehmedemin topu ayakları ile kurtardı. Kornerden yapılan ortada topa yine Ousmane vurdu kaleci yumrukladı. Dönen topu Haşim kafa ile aşırtma vurarak filelere gönderdi: (0-1).

Dk.66: Yeni Boğaziçi ceza sahası içerisinde Bekir’ın ara pasında Abia kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kötü vurdu ve topu üstten auta attı.

Dk.90+1: Yeni Boğaziçi ceza sahası içerisinde savunmaya çarpan top Bekir’in önünde kaldı. Altıpas üzerinde Bekir kaleci ile karşı karşıya yerden vurdu kaleci Ersoy ayakları ile golü önledi.

Karşılaşma 1-0 Yeni Boğaziçi üstünlüğünde sona erdi.

FOTOĞRAF: AHMET ÖZSOY