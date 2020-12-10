yeni Bakanlar Kurulu listesi Meclis'te okundu

Cumhuriyet Meclisi, yeni Bakanlar Kurulu listesinin okunması için olağanüstü toplanmayı denedi ama nisap sorununa takıldı. Nisabın yaklaşık iki buçuk saat sonra sağlanmasıyla Meclis oturumu açıldı. UBP-DP-YDP azınlık Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu listesi, bugün saat 12.30’da Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sunuldu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin dün Cumhurbaşkanı’nca onaylanan Bakanlar Kurulu listesi, bugün de Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sunuldu.

Meclis Genel Kurulu, iki buçuk saatlik gecikmeyle saat 12.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantıda 3’lü koalisyonun kabine listesi okunarak milletvekillerinin bilgisine getirildi.

Genel Kurul’da okunan UBP-DP-YDP koalisyonu kabinesindeki görev dağılımı şöyle:

“Başbakan Ersan Saner (UBP), Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı (YDP), İçişleri Bakanı Kutlu Evren (UBP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel (UBP), Maliye Bakanı Dursun Oğuz (UBP), Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu (UBP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP), Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu (UBP), Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman (DP)”

Ardından Halkın Partisi (HP) milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, Hasan Topal ve Mesut Genç’in HP’den istifası Meclis Genel Kurulu’nun bilgisine getirildi. Üç milletvekili bağımsız olarak görevlerini sürdürecek.

Daha sonra Halkın Partisi Grup Başkanlığı’nın boşalan grup başkan vekilliğini Jale Refik Rogers’in yürüteceği Meclis’in bilgisine getirildi.

Toplantıda ayrıca yeni hükümetin programının Meclis’te okunmasının 14 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

HÜKÜMETLE İLGİLİ BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ…

Hükümet programının Cumhuriyet Meclisi’nde 14 Aralık Pazartesi okunmasından iki tam gün sonra program üzerindeki görüşmeler başlayacak ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra da güven oylaması yapılacak.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre güven oylaması açık oyla yapılacak. Oylamada güvenoyu verenlerin sayısı ret oyu verenlerden fazla ise Bakanlar Kurulu güvenoyu almış olacak. Aksi halde, Bakanlar Kurulu güvenoyu almamış olacak ve Başbakan istifasını Cumhurbaşkanı’na sunacak.

Yeni hükümet, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 49 milletvekili kalan Cumhuriyet Meclisi’nde 25 sandalyeye temsil ediliyor. Meclis’te halen UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 6, DP’nin ve TDP’nin 3’er, YDP’nin 2 milletvekili ve 3 de bağımsız milletvekili bulunuyor.