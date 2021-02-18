Yeni araştırmaya göre arılar sayıları anlayamasa da matematik testlerini çözebiliyor

Yeni araştırma, bal arılarının sayıları kullanmadan matematik testi çözebildiğini gösterdi.

Sheffield Üniversitesi’nde yapılan çalışmada böcekler, bulmacayı görsel ipuçlarını kullanarak çözmeyi başardı. Araştırmacılar bunun gelecekte yapay zekayı geliştirmede yardımcı olabileceğini söylüyor.

Deney kapsamında bal arıları, farklı sayılarda şekillerin bulunduğu dövizleri belirlemeleri için ayrı ayrı eğitildi.

Bazıları üstünde en çok şekil bulunan dövizlerde şekerli bir ödül bulmayı öğrenirken, diğerleri de en az sayıda şekli içerenlerde şekerli ödül bulmayı öğrendi.

Uzmanlar, bu kuralı bir kez kavradıktan sonra arıların şekerli ödülü bulmak için üzerinde en fazla veya en az sayıda şeklin bulunduğu dövizi hızlıca seçebildiğini fark etti.

Sayısal olmayan ipuçları kullanıp kullanmadıklarını görmek için araştırmacılar, arıları aynı sayıda şekli içeren iki dövizle karşılaştırdı. Fakat pankartlardan birindeki şekillerin kenarları biraz daha uzundu.

Bu kez onları bekleyen şekerli bir ödül yoktu ve bilim insanları, arıların ödül arayışı içinde her iki dövize de eşit olarak yönelmesini bekliyordu.

Ancak en fazla sayının yer aldığı dövizi bulmak için eğitilen arılar, sürekli değişkenlerin en yüksek seviyede olduğu (daha uzun kenarlı olanlar) dövize yöneldi.

En az sayıda şekli bulması için eğitilmiş olanlarda da tam tersi gerçekleşti. Bu, bal arılarının elementlerin sayısıyla değil şekilleriyle ilgili devamlılık arz eden ipuçlarına yanıt verdiğini düşündürüyor.

Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayımlanan çalışmanın başyazarı Dr. HaDi MaBouDi şunları söyledi:

Çalışmamızın sonuçları hayvanların inanılmaz derecede zeki olduğunu, görevleri etkili ve beklenmedik şekillerde tamamlayabildiğini gösteriyor.

Bu, bazı özel görevler için evrimleşmiş hayvanları baz alan akıllı makineler tasarlanması için yapay zekanın geleceğinde çok işe yarar olacak.

Bu, arıların ya da sözlü iletişim kurmayan diğer hayvanların sayıları anlayamayacağı anlamına gelmiyor. Hayvanların, sayısal olmayan veriler ulaşılabilir olduğunda, sıklıkla karşılaştıkları matematik problemlerini çözmek için onlardan yararlandığına işaret ediyor.