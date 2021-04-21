Yeni Alpet kampanyası aile bütçelerine destek olacak

‘Devletle birlikte büyüme ve toplumsal sosyal sorumluluk anlayışından taviz vermeden ilerleyen ALPET Kıbrıs, süregelen pandemi koşullarının yarattığı sıkıntıları da dikkate alarak bayram öncesinde yüzleri güldürecek özel bir kampanya ile tüketicilerin karşısına çıktı.

Sadece Covid-19 ile mücadelede geçen son bir yıl içinde kamu ambulanslarına yakıt, yanan Kalkanlı Orman Alanı’na 10 bin fidan, ücretsiz araç dezenfektanı, istasyonlarda kadın istihdamına öncelik projeleri ile dikkat çeken ALPET Kıbrıs şimdi de hizmet kalitesinden ve üst düzey hijyen tedbirlerinden ödün vermeden istasyonlara uğrayan her kesimin bütçesine hitap edecek farklı bir kampanyaya imza attı.

“Uğrayan herkesi boş göndermeyen kampanya”

ALPET’ lere uğrayan herkesi boş göndermeyen benzersiz kampanyada ALPET istasyonlarından minimum 100 TL ve üzerinde akaryakıt veya hizmet satın alanlara istasyon yetkililerinin kaşeleyerek verecekleri indirim çekleri ile anlaşmalı mağazalardan indirim elde etmek olanaklı oluyor. 9 Nisan’da başlayan kampanya çerçevesinde alınan indirim çekleri ile market, mobilya, oyuncak, aksesuar, tekstil ürünleri, sağlık hizmetlerinden ayrıcalıklı indirimler elde ediliyor.

Alışveriş yolunda ALPET’lere uğrayanlara “ ekstra” indirimler kazandıran kampanyanın benzerini yine ALPET Kıbrıs yapmış, yıllarca süren “ Markalar İş Birliği” çekilişleri ile ALPET ClubCard kullanan sadakat kart üyesi müşterilerine binlerce hediye dağıtmıştı.

“Aile Bütçeleri Rahatlayacak”

Hane halkının tümüne hitap edebilecek avantajlarla dolu indirimlerin yaşanan sıkıntılı günlerde, bayram öncesi ve sonrasında bütçeleri rahatlatması hedefleniyor.

Kampanya çerçevesinde ALPET İstasyonlarında dağıtılacak indirim çeklerinin ön yüzünde yer alan geçerlilik süreleri oldukça önemli. İndirim çekleri ile 3 aylık periyodlarda değişiklik gösterecek birbirinden özel avantajlar ALPET İstasyonlarında tüketiciyi bekliyor. Lha