Yemin eden 100 polis göreve başladı

Polis Okulu’ndan mezun olan 100 polis memuru yemin ederek Polis Örgütü kadrosuna dahil oldu.

Polis Okulu Müdürlüğü’nde “61. Dönem Polis Temel Eğitim Kursu” yemin ve mezuniyet töreni yapıldı.

Polis Okulu Müdürlüğü’nde “61. Dönem Polis Temel Eğitim Kursu” yemin ve mezuniyet töreni bugün yapıldı. Mezun olan 100 polis memuru yemin ederek Polis Örgütü kadrosuna dâhil oldular. 61. Dönem Polis Temel Eğitimi Kursunu birincilik ile tamamlayan Bayan Polis Memuru Kübra SARİ dönem mezunları adına yaş kütüğüne plaket çaktı. Kurs ikincisi Polis Memuru Öskan ÖZERAL olurken, kurs üçüncüsü ise Polis Memuru Temay ERTUNA oldu.