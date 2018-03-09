Yemen’de İHA saldırısı: 8 ölü

Yemen’in Hadramevt vilayetinde ABD’ye ait olduğu öne sürülen insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hadramevt vilayetindeki El-Abr bölgesinde Mehaşime kabilesinin kampının bulunduğu noktaya ABD’ye ait olduğu iddia edilen İHA ile saldırı düzenlendi. Saldırıda aynı aileden 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ayrıca geçen pazartesi günü benzeri bir saldırıda aynı kabileden 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

ABD ya da Yemen makamlarından ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD, Yemen’de terör örgütü DEAŞ ve El-Kaide hedeflerini zaman zaman İHA’larla vuruyor. Bu saldırılarda bazen sivil kayıplar da veriliyor.