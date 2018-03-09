Sofra keyfi şenlendi

SAHNEDE ÇİÇEKLER AÇTI:

Meril Restaurant’ın hafta sonu eğlencesine ses getiren Füsun, Demet ve Oryantal Özlem Sultan performanslarıyla adeta sahnede çiçekler gibi açtılar.

Kış sezonu boyunca büyük ilgi gören Lefkoşa – Hamitköy’deki Meril Restaurant hafta sonu gecelerini şenlendirmeye devam ediyor. Sahnelerin başarılı sanatçıları Füsun, Demet ve Oryantal Özlem Sultan’ın hünerlerini sergilediği mekanda sofra keyfi tam bir coşkuya dönüşüyor.

Mekanın geçtiğimiz cuma ve cumartesi gecesinde yaşanan coşku da görülmeye değerdi doğrusu. Masaları tıklım tıklım dolduran konuklar klavyede İrfan eşliğinde hayat bulan zengin programa kapılarak kendilerini piste atmayı da ihmal etmedi. Gerek aile, gerekse arkadaş muhabbetlerine ev sahipliği yapan Meril’den yine birbirinden güzel fotoğraflar objektiflere yansıdı.