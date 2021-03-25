Yemek yerken de maske: Burun maskesi geliştirdiler

Meksika'da bir grup ara\u015ft\u0131rmac\u0131, yeme-i\u00e7me s\u0131ras\u0131nda kullan\u0131labilecek bir burun maskesi geli\u015ftirdi.\r\n\r\n\r\n\r\nMeksika\u2019da ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar corona vir\u00fcs\u00fcn\u00fcn yay\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in ilgin\u00e7 bir maske tasar\u0131m\u0131 sundu.\r\n\r\nMeksika Ulusal Politeknik Enstit\u00fcs\u00fc\u2019nden (IPN) ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, insanlar\u0131n yemek yedikleri ya da bir \u015feyler i\u00e7tikleri durumlarda, maskelerini \u00e7\u0131karmalar\u0131 sonucu burunlar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131kta kalmas\u0131 nedeniyle \u2018burun maskesi\u2019 tasarlad\u0131.\r\n\r\nIPN\u2019den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, bu maskeyle corona vir\u00fcs\u00fcn\u00fcn yay\u0131lmas\u0131n\u0131n \u00f6nlenebilece\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc. Kaynak: S\u00f6c\u00fc Gazetesi\r\n\r\n\r\n