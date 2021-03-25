Yemek yerken de maske: Burun maskesi geliştirdiler

Meksika’da araştırmacılar corona virüsünün yayılmasını önlemek için ilginç bir maske tasarımı sundu.

Meksika Ulusal Politeknik Enstitüsü’nden (IPN) araştırmacılar, insanların yemek yedikleri ya da bir şeyler içtikleri durumlarda, maskelerini çıkarmaları sonucu burunlarının açıkta kalması nedeniyle ‘burun maskesi’ tasarladı.

IPN’den yapılan açıklamada, bu maskeyle corona virüsünün yayılmasının önlenebileceği öne sürüldü. Kaynak: Söcü Gazetesi