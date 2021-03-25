KIBRIS’TA EGEMEN OLANLARIN HİKAYESİ

Bu hafta, Kıbrıs tarihinin kısa bir özetini derledik. Arif olan anlar..

Kıbrıslılar M.Ö. 1500 yıllarına kadar bağımsız yapılı mahalli idare şeklinde yaşamaktaydı. Mısırlılarla ekonomik ve siyasi ilişkiler sonucunda MÖ 1500 – 1450 yıllarında Kıbrıs Mısırlıların egemenliğine girdi.

M.Ö. 1320’den M.Ö. 1200’lü yıllara kadar Kıbrıs’ı Hititliler kendi idaresi altında tutmuştu.

Hitit uygarlığından sonra , III. Ramses döneminde yeniden Mısır hâkimiyeti altına girdi. Bu dönemde Ege Denizi ve Anadolu’dan gelen bazı halklar Kıbrıs Adası’nda koloni yapılanmasına girdi. M.Ö. 1000 senelerinde ise Fenikeliler adanın tamamının hâkimiyetine sahip oldular.

Bu hâkimiyet, M.Ö. 709’daAsurluların egemenliğine geçmesi ile son buldu

Kıbrıs M.Ö. 570 tarihlerinde yeniden Mısır egemenliğine girdi.

Büyük İskender’in M.Ö. 333’tePerslere karşı kazandığı İssus savaşındn sonra Kıbrıs’ta ,Antik Yunanistan hakimiyeti başlamış ve Büyük İskender, krallıklara kuşatma sırasında yardımcı oldukları için özerklik tanımıştı.

Kıbrıs, M.Ö. 323 yılında Ptolemaısos Hanedanlığı’nın egemenliğine girmişti. Pitolemeler döneminde Kıbrıs, yarı bağımsız statüsüyle Mısır’a bağlandı.

M.Ö. 58’e doğru , Roma Cumhuriyeti tarafından fethedilerek ada, Provincia Cyprus oldu.

Kleopatra ve Antonius Kıbrıs’ı elde ettiyse de Aktium Deniz Savaşında (M.Ö. 31) yenilince, M.Ö. 30’da tekrar Roma Cumhuriyeti’nin hâkimiyetine girdi.

M.S 394 yılında imparatorluğun parçalanması sonucunda, Bizans İmparatorluğunun bir ili hâline getirild.

Kıbrıs, Hristiyanlığın doğuşunda bu dini ilk kabul eden Roma vilayetlerinden biri olmuş ve Kıbrıs Ortodoks Kilisesi kurulmuştur. Kilise, İmparator Zeno’nun döneminde bağımsız statüye kavuşmuştu

Kıbrıs adasına denizden ilk Arap hücumu Muaviye’nin isteğiyle 649 yılında oldu. Kıbrıs Adası 688’den 868’e kadar bir Kıbrıs Arap Bizans Kondominyumu olarak idare edilmiştir.

Kondominiyum idaresi 866’da sona erdi

Bizans idaresi uzun sürmedi ve Kıbrıs’ın idaresi doğrudan doğruya Arapların eline geçti. Kıbrıs adasında Arap iktidarı X. yüzyıla kadar sürdü

966 ile 1191 arasında Kıbrıs, bir Bizans İmparatorluğu parçası olarak Bizanslılar tarafından idare edildi.

Üçüncü Haçlı Seferi sırasında İngiltere Kralı I. Richard tarafından 1191 yılında Kıbrıs’ın alınmasından sonra Kıbrıs halkının bu yönetimi beğenmeyip ayaklanmaları üzerine ada Tapınak Şövalyeleri’ne satıldı. Bu yönetimden de memnun olmayan Kıbrıs halkları 1192 tarihinde Beşparmak Dağları’nda isyan etmeleriyle ada üzerinde daha fazla kalamayacaklarını düşünen Tapınak Şövalyeleri, adayı I. Richard’a geri verdi

I.Richard, Kudüs Kralı Guy de Lusignan’ı Kıbrıs Kırallığına getirdi. Guy de Lusignan, Filistin’den getirdiği adamları ile Lüzinyan Hanedanlığı’nı kurarak yaklaşık 300 yıl Kıbrıs’ın bu hanedanlık tarafından yönetilmesini sağladı.

Kıbrıs Kırallığı 14. yüzyılda Cenevizli tüccarların eline geçti. 1426 yılında Memluklular adayı kendilerine bağladılar. 1489’da da son kraliçe Caterina Cornaro’nun adayı Venediklilere satmasıyla Kıbrıs Krallığı son buldu.

Kıbrıs 1571 de Osmanlı imparatorluğu tarafından fethedildi

1878de,İngilizlere kiralandı.

1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti 1963’te parçalandı…1974’tte ise Türkiye’nin adaya çıkması ile fiilen ikiye bölündü…

Yeni şekillenmeyi önümüzdeki süreçlerde hep birlikte yaşayacağız..