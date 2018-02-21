YDÜ zar zor: 62-54

SON DAKİKALARDA MAÇI ÇEVİRDİ:

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nde 3.devre dün akşam başlarken, Yakın Doğu Üniversitesi son bölüme yenik girdiği Mapfree’yi yenerek derin bir nefes aldı

Yer: NEU RA 25 Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar, Deniz Orhunöz, Hatice Üstüner

YDÜ: Lashard Anderson (15), Arif (2), Halil, İhsan (5), Vukasin Mandic (20), Berkem, Ahmet Dağer (3), Arda (1), Nenad Mısanovic (16), Görkem, Burak

Mapfree: Luka Pajkovic (23), Mustafa Rıfkı (4), Hakan (3), Mustafa Öksüzoğlu(3), Bert (2), Sayar (2), Hasan, Mılos Macura (17)

1.periyot: 18-15 (YDÜ)

İlk yarı: 34-33 (YDÜ)

3.periyot: 45-52 (Mapfree)

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nde 3.devre dün akşam oynanan tek maçla başladı.

Ligde ilk iki devreyi lider bitiren Yakın Doğu Üniversitesi kendi sahasında karşılaştığı Mapfree’yi zorlanmasına rağmen 62-54 mağlup etti.

Maça iki taraf da istekli başladı ve be çekişme ilk yarı sonuna kadar devam etti. İlk yarıyı Yakın Doğu Üniversitesi 34-33 önde bitirdi.

İkinci yarıya Mapfree etkili başladı ve rakibi karşısında öne geçti Üçüncü periyot 52-45 Mapfree lehine tamamlandı.

Son periyotta da Mapfree son 5 dakikaya kadar önde olduğu maçta kontrolü rakibine kaptırdı ve Yakın Doğu önce eşitliği ardından öne geçerek maçı 62-54 kazandı.

Ligde bu akşam saat 19.00’da Koopspor ile Girne Amerikan Üniversitesi karşılaşacak.

Puan Durumu

TAKIMLAR O G M AS YS AV P

1.YDÜ 11 8 3 876 792 84 19

2.LAÜ 10 7 3 767 719 48 17

3.KOOP 10 6 4 777 751 26 16

4.MAPFREE 11 4 5 775 831 -66 15

5.GÜ 10 4 6 786 779 5 14

6.GAÜ 10 2 8 706 799 -93 12

Fotoğraf: Fuat ŞANLIER