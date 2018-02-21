Hollanda FETÖ’cülere oturma izni veriyor

Hollanda’nın Türkiye’den kaçarak sığınma talebinde bulunan kişilerin büyük bölümüne oturma izni verdiği belirtildi.

Hollanda’nın Türkiye’den kaçarak sığınma talebinde bulunan kişilerin büyük bölümüne oturma izni verdiği belirtildi.

Hollanda televizyonuna göre, oturma izni verilenler 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye’den kaçan FETÖ’cüler.

Resmi raporlara göre, 2016’daki darbe girişiminden sonra her ay onlarca Türk vatandaşı Hollanda’ya sığınma başvurusunda bulundu.

Bu kişilerin yüzde 73’üne Hollanda makamları tarafından oturma izni verildi. Hollanda hükümeti 2017 yılında 509 Türk vatandaşının sığınma izni için başvuru yaptığını açıkladı.