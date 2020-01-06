YDÜ, DAÜ’nün konuğu

Basketbol Erkekler Süper Ligin 5. haftası bu akşam oynanacak tek maçla başlıyor.

Ligin yenilgisiz lideri Yakın Doğu Üniversitesi bu akşam 5. hafta açılış maçında deplasmanda Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin konuğu olacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin kullandığı Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nun potalarının henüz gelmemesi nedeniyle İskele Spor Salonu’nda oynanacak olan maç saat 19.00’da başlayacak.

Ligde Salı akşamı ikinci Koopspor, beşinci sırada yer alan Soyerspor ile Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 20.00’de karşılaşacak.

Haftanın kapanış maçında ise bir türlü istikrar yakalayamayan ve şu anda son sırada yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi ise üçüncü Girne Amerikan Üniversitesi’ni 8 Ocak Çarşamba akşamı LAÜ Spor Salonu’nda konuk edecek.

Sayı lideri

107 sayı

1.Lashard Anderson (YDÜ)

89 sayı

2.Darryle Palmer (YDÜ)

86 sayı

3.Ömer Güner (LAÜ)

Ribaunt lideri

49 ribaunt

1.Ivan Mıskovic (KOOP)

1.Darryl Palmer (YDÜ)

40 ribaunt

3.Akınjide Omısakın (DAÜ)

Asisst

29 asisst

1.Vukasın Mandic (KOOP)

20 asisst

2.Lashard Anderson (YDÜ)

18 asisst

3Doğukan Demirman (LAÜ)

Puan Durumu

Takımlar O G M AS YS P

1.YDÜ 4 4 – 366 249 8

2.KOOP 4 3 1 333 289 7

3.GAÜ 4 2 2 267 292 6

4.DAÜ 4 1 3 227 299 5

5.SOYER 4 1 3 247 264 5

6.LAÜ 4 1 3 247 294 5