YDP sağlık alanında yapılan harcamalarla ilgili meclis araştırma önergesi verecek

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) hükümetin “elektronik bilezik” uygulaması ile evde karantina uygulamasını başlatmasını oldukça olumlu bir adım olarak görüp ve desteklediğini bildirdi.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Ali Akın Önder, yaptığı yazılı açıklamada, “Ne var ki, yerli üretim ‘elektronik bilezik’ varken ve üstelik bir üniversitemize bu konuda sipariş verilmişken, bu elektronik bileziklerin yurt dışından alınmasını anlamakta güçlük çekiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Önder açıklamasında, “Ülkemizde evde karantina için açılan ihalede yerli bir üreticimiz verdiği ilanda ‘tüm şartları yerine getirdik, hatta sunum bile yaptık’ diyor. Bu topraklarda bu ürünleri yokluk içinde üreten insanlara sahip çıkmak varken yetkililerimiz bu malı hangi gerekçe ile dışarıdan alım yapma gereği duydu?” sorusunu yöneltti.

YDP’nin pandemi döneminde sağlık alanında yapılan uygulama ve harcamalar için, bu hafta Meclise bir araştırma önergesi vereceğini kaydeden Önder, Meclisteki bütün partileri bu araştırma önergesine “evet” demesini umut ettiklerini belirtti.