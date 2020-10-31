110 yaşında corona virüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

Türkiye’de Sakarya’nın Hendek ilçesinde yaşayan 110 yaşındaki Hamide Ay, 10 gün süren tedavisinin ardından corona virüsü yenerek, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
Sakarya’nın Hendek ilçesi Tahnal Mahallesi’nde yaşayan Sami Ay, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Covid-19 testi pozitif çıkan Ay’ın, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekibine verdiği bilgiler doğrultusunda birlikte yaşadığı annesi Hamide Ay’a (110) da test yapıldı.
Test sonucu pozitif çıkan yaşlı kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaklaşık 10 gün süren tedavi sonrası corona virüsü yenen Hamide Ay, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Sami Ay’ın ise tedavisi devam ediyor.