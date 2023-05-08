YDP 25 Haziran’da yapılacak ara seçim için milletvekili adayını açıkladı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), 25 Haziran’da yapılacak Ara Seçim’deki milletvekili adayını Doç. Dr. Figen Yaman Lesinger olarak açıkladı.

YDP, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden istifasıyla boşalan bir Lefkoşa milletvekilliği için yapılacak seçim için adayını bir basın toplantısıyla duyurdu.

YDP Genel Merkezi’nde bugün saat 16.30’da yapılan toplantıda, YDP parti organlarında görev alan partililer de hazır bulundu.

Toplantıda ilk olarak sözü Parti Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı alarak, milletvekili adaylarını duyurdu. Ardından Lesinger de kısa bir konuşma yaptı.

– Arıklı: “Hedefimiz mümkünse seçimi kazanmak, değilse oy oranımızı beklediğimizin üstüne çıkarmak”

YDP Genel Başkanı Arıklı, burada yaptığı konuşmasında, ilk olarak YDP’nin 25 Haziran Seçimi’ni gereksiz bulduğunu, ülke menfaati ve hiçbir parti için bir değişiklik yaratmayacak tek bir milletvekiline yönelik ada genelinde seçim yapmanın yanlış olduğu düşündüğünü belirterek başladı.

“Seçim için 30 milyon lira civarında bir para devletin, halkın cebinden gidecek. Bu parayla en az iki okul yapılabilirdi” diyen Arıklı, ilk olarak ara seçimleri kaldırmaya yönelik çalışma çağrısında bulunduklarını, ardından ise seçim alanını daraltarak sadece Lefkoşa’da seçim yapılmasını önerdiklerini ancak bu tekliflerinin kabul görmediğini belirtti.

Arıklı, “Madem ki seçim yapılıyor, madem ki Anayasa bunu gerektiriyor o zaman yapacak bir şey yok” diyerek, kendilerine iddialı bir aday seçtiklerini ve seçimi kazanmak için de ellerinden gelen her türlü gayreti göstereceklerini ifade etti.

– “Lesinger, uzun süredir YDP içerisinde olan bir akademisyen”

Yaklaşık 10 civarında aday adayı üzerinde yapılan ciddi bir çalışmanın ardından, “çok değerli, akademisyen bir hanımefendi üzerinde uzlaşıldığını” söyleyen Arıklı, “En iyi adayı, en kaliteli adayı bulduğumuzu düşünüyorum” dedi.

Arıklı, Doç. Dr. Figen Yaman Lesinger’in uzun süredir YDP içerisinde olan biri olduğuna dikkat çekti ve “Eminim ki partimizi temsil ederken herhangi bir güçlük çekmeyecek. Partimizi, tabanımızı en iyi şekilde temsil edecek. Mümkünse seçimi kazanacağız, mümkün değilse de oy oranımızı beklediğimizin çok çok üstüne çıkaracağız. Hedefimiz bu” diye konuştu.

“Özellikle ülkemizdeki hanımların sesini Meclis’te duyuracak bir aday olması bizim için çok önemli” diyen Arıklı, adaylarının hem kadın hem genç olmasını ve o kesimleri temsil etmesini istediklerini dile getirdi.

– Lesinger: “Gençlerin ve kadınların daha yüksek seslerle daha yukarıya, daha ileriye gidebilmesi için elimden geleni yapacağım”

Aday Lesinger ise, kendisine sunulan şans için tekrardan YDP’ye teşekkürlerini ileterek, adaya 2003’te geldiğini ve yıllardır partinin faaliyetlerini takip ettiğini, zaman ilerledikçe de partinin içerisinde yer alması gerektiğini hissettiğini kaydetti.

Kendisine gelen adaylık teklifi ardından, düşüncesini çevresiyle paylaştığını ve hep olumlu dönüşler aldığını belirten Lesinger, “Daha fazla kadının gücü ve YDP tabanının verdiği enerjiyle burayı daha da yukarı çıkarabileceğimi düşünüyorum” dedi.

Lesinger, gençlerin ve kadınların daha yüksek seslerle, daha yukarıya, daha ileriye gidebilmesi için elinden geleni yapma sözü verdi.

Başa baş bir seçim olacağını düşündüğünü söyleyen Lesinger, diğer partilere de başarılar diledi.