Galatasaray sahasında 15 maçtır yenilmiyor

Süper Lig’de oynanan İstanbul derbisinde Galatasaray, Medipol Başakşehir’i Nef Stadı’nda ağırladı. Ev sahibi takım 45. dakikada Icardi’nin penaltıdan attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada lider Galatasaray puanını 73’e yükseltti. İki maçlık galibiyet serisi sona eren Medipol Başakşehir ise 51 puanda kaldı.

Sahasında 15 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de sahasındaki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Bu sezon ligde Nef Stadı’ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sahasındaki son 15 maçta 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.

Icardi gol sayısını 15’e çıkardı

Karşılaşmada Galatasaray’ın golünü atan Mauro Icardi, Süper Lig’de bu sezon 15. kez ağları havalandırdı. Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki en skorer ismi olan Arjantinli yıldız futbolcu, Türkiye Kupası’nda da bir kez topu filelere göndermişti.

Medipol Başakşehir’e ligdeki son 7 maçta kaybetmedi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertli rakibiyle yaptığı bu 7 maçın 4’ünü kazanırken, 3’ünden beraberlikle ayrıldı. Bu arada maçı 47 bin 708 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.