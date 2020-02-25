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YDP, 1974’ten önce yabancılardan mal alanlarla ilgili yasa tasarısına karşı çıktığını açıkladı

25 Şubat 2020
Erhan Arıklı

Yeniden Doğuş Partisi, Meclis gündeminde olan ve tekrar görüşülmek için komiteye geri çekilen, 1974’ten önce yabancılardan mal alanlarla ilgili yasa tasarısına karşı çıktığını açıkladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, bu konunun suiistimale çok açık bir konu olduğunu, büyük vurgunlara zemin hazırladığını ileri sürerek, YDP olarak buna alet olmayacaklarını, bu sebeple ruhuna karşı oldukları bu yasanın Meclis’ten geçmesi halinde konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürmekte kararlı olduklarını bildirdi.

Arıklı açıklamasına şöyle devam etti:

“Rum’un Türk’e, Türkün Rum’a mal satmasının yasak olduğu bir dönemde 600 civarında bir gayrimenkulün satışından bahsediyoruz. Ortada orijinal hiç bir belge yok. Mahkemeye yalnızca şehadet yasasının öngördüğü şartların yerine getirilmesini yeterli görüyor bu yasa tasarısı… O şehadet yasasının uygulamada ne kadar suiistimal yaşandığı hâlâ konuşuluyor… Hal böyle iken mahkemelerde açılmış 600 civarında ki davaya yasal kılıf hazırlıyoruz. Biz buna müsaade edemeyiz.”

Kendileri dışındaki partilerin konuyu çok fazla irdelemediğini düşündüklerini dile getiren Arıklı, “Komite Başkan ve üyelerine saygımız var. Ama suiistimallere açık bu yasa tasarısı onların da içine sinmemiştir. Eminim ki bu rakamları görünce onlar da kararlarını yeniden gözden geçireceklerdir. Biz bu konu ile ilgili komite toplantısına da katılmayacağız… Yasa tasarısı Meclis’ten geçerse Meclis’te de söylediğimiz gibi konuyu Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. İskan konusunda yeni suiistimallere izin vermemiz mümkün değil” dedi.

Cumhuriyet Meclisi, dünkü toplantısının gündeminde yer alan “Birleştirilmiş Barış Harekatı’ndan Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi” komiteye geri çekmişti.




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