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İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan İngiltere’de yaşayan Rumlara ‘iki toplumlu, iki kesimli federasyon’ mektubu

25 Şubat 2020

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine yönelik kalıcı ve adil bir çözümü desteklemeye devam edeceğini teyit ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, İngiltere’de yaşayan Rumlara mektup gönderen İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Hükümeti’nin Kıbrıs sorununda çözüm hedefine ulaşılabilmesi için en iyi yöntemin, uluslararası alanda kabul gören iki toplumlu ve iki kesimli federasyon modeli olduğunu belirtti.

Gazete, mektupta, yeniden birleşmiş Kıbrıs’ın ticaret, yatırım ve turizmde artacak imkanlarla önemli mali kazanımlar elde edeceğinin ve güvenlik ile bölgedeki istikrarı ileri götüreceğinin kaydedildiğini yazdı.

Mektupta ayrıca, tarafların karşılıklı olarak, karşı karşıya geldikleri tahriklerin en iyi çözüm yolunun da, adadaki bölünmeyi sona erdirecek kapsamlı çözüm olduğu ifade edildi.

Garantiler ve güvenlik konularına da değinilen mektupta, İngiltere’nin, adadaki iki toplumun güvenlik ihtiyacını karşılayacak şekilde, iki toplum ve garantör güçler arasında yapılacak olan her türlü anlaşmaya açık olduğu kaydedildi.

Habere göre mektupta, Türk sondajlarından da bahsedilerek, İngiltere’nin önceliğinin gergin durumun düzelmesi olduğu ve Türkiye’nin Kıbrıs etrafındaki sularda yapacağı sondajlarla ilgili planlarına, gerek kamuoyuna yapılan açıklamalarda, gerekse Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile baş başa yapılan görüşmelerde karşı çıktığı belirtildi.

Gazete, mektupta, İngiltere’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki egemenlik haklarını tanımaya devam ettiğinin” de vurgulandığını yazdı.

Mektupta ayrıca, İngiltere’nin Akdeniz’deki istikrarı “kritik” addettiği de vurgulanarak, taraflara tüm Kıbrıslıların menfaatine olacak bir çözüm bulmaları çağrısı yapıldı




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