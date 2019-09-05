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Yaz sezonuna coşkulu final

5 Eylül 2019

MAĞUSA’DA EĞLENCE DORUKTA:

Mağusa’nın gözde clublarından Thrones Club yaz sezonu eğlencelerine Jan B, Mc Dadge ve DJ Ufuk’un setleriyle coşkulu bir şekilde veda etti

NorthernLand Group bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa’nın gözde clublarından Thrones Club’ta geçtiğimiz günlerde muhteşem Summer Season finali gerçekleşti. Yaz aylarında a Summer Partileriyle damga vuran Thrones Club eğlenceyi doruklara çıkardı.

Mekanda dansçılar ve renkli gösteriler katılımcılarla buluştu. Jan B, Mc Dadge ve DJ Ufuk’un kabine girdiği mekanda peş peşe sıralanan setler konukları iyice eğlendirdi. Konuklar bu güzel final partide sabaha kadar eğlencenin tadını çıkardı.

 

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