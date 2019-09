Podyumlarımızın müstakbel doktoru

BEST MODEL MERCAN KERMAN TIP OKUYOR:

Best Model of North Cyprus birincisi ve Best Model of the World beşincisi Mercan Kerman ülkemizi sadece podyumlarda gururlandırmakla kalmayarak YDÜ’de devam ettiği tıp öğrenimiyle ailesini de ayrıca gururlandırıyor

ANNESİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ:

Modellik hayatına annesi sayesinde atıldığını belirten Kerman, “En büyük destekçim annem oldu. Kendisinin de eskiden manken ve cast ajansı olduğu için işlere benden daha hakimdi. Tabii ki bu süreçte birçok kişiden yaşımın küçüklüğünden ötürü tepki işittim fakat bu bana engel olamadı.” diyor

Betül AKGÜN

Best Model of North Cyprus birincisi ve Best Model of the World beşincisi Mercan Kerman, başarılarıyla adından söz ettiriyor. Best Model of the World’deki başarısıyla, ilk kez Kıbrıslı bir Türk yarışmacı, uluslararası bir yarışmada derece almış oldu. Güzel model genç yaşına rağmen oldukça bilinçli ve oldukça net adımlar atıyor. Best Model of North Cyprus gecesinde bir araya geldiğim, güzeller güzeli Mercan Kerman ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

İşte Mercan Kerman’ın modellik ve okul serüveni:

Çocukluk yıllarından beri modellik yapıyorsun. Model olmaya nasıl karar verdin?

Kariyerime Kıbrıs’ta ilk ve son kez düzenlemiş olan Best Child Model of North Cyprus ile başladım. O zamanlar 12 yaşındaydım ve beni neler beklediğini bilmiyordum tabii ki. Best Model kurucu başkanı Erkan Özerman birinciliğimi açıklar açıklamaz bu yarışmanın bir de dünya etabı olduğunu söylediğinde annemle göz göze geldiğimiz anı hiç unutmuyorum. Beni yarışmaya annem sokmuştu. Kendisi yarışmanın ilanını gazetede görüp benim yerime başvurdu. Yani aslında bana da biraz emrivaki olmuştu. KKTC’yi Bulgaristan’daki dünya yarışmasında temsil edip orada da birincilik elde ettikten sonra ister istemez modellik hayatım da başladı.

Ailenin ve çevrenin bu konuda desteği oldu mu?

Her zaman söylediğim gibi en büyük destekçim annem oldu. Kendisinin de eskiden manken ve cast ajansı olduğu için işlere benden daha hakimdi. Tabii ki bu süreçte birçok kişiden yaşımın küçüklüğünden ötürü tepki işittim fakat bu bana engel olamadı.

Best Model North Cyprus’ta birinci, 2016 Best Model of the World’de KKTC’yi temsil ederek beşinci oldun. Bu büyük başarının arkasında neler var?

Bu süreçte gerek ailem gerek Best Model KKTC temsilcisi Pınar Atman beni hiç yalnız bırakmadılar. Herkesin en başta elinden gelenin en iyisini yaptığına inanıyorum.

Eğitim kısmına gelirsek, okuyor musun?

Şu anda Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 2.sınıf öğrencisiyim. Bölümümden çok memnunum. Zaten hep hayalimde olan bir meslekti. ‌

İleriki yıllarda neler yapmayı düşünüyorsun?

Öncelikle okulumu bitirip tıpta uzmanlığımı yapmak istiyorum. Bunun yanı sıra modellik sektöründe unvanlarıma layık işlerde yer almayı tabii ki istiyorum.

Peki, yarışmanın süreci nasıldı?

Yarışmanın süreci çok güzeldi. Bana çok güzel arkadaşlıklar ve tecrübeler kazandırdı. İnsan gerçekten sosyalleştikçe o yarışma heyecanı ve stresini atıyor ve o sıcak kamp ortamına uyum sağlıyor.

Yarışmalardan sonra hayatında ne gibi değişiklikler oldu?

Yarışmadan sonra ister istemez daha çok tanınmaya başladım. Kaliteli organizasyonlardan davet aldım ve en önemlisi Best Model of Turkey’de jüri koltuğunda oturdum. Daha ne isteyebilirim ki? Bahsettiğim jüride Leman Sam gibi Türkiye’nin çok değerli sanatçıları vardı.

Güzellik yarışmaları hakkındaki düşüncelerin nelerdir? Bundan sonrası için yarışmayla ilgili bir planın var mı?

Çoğu insan güzellik yarışmalarına karşı. Tabii ki de bu ortamlarda hoş olmayan işler de dönüyor, fakat insan önce kendini bilmeli. Eğer ailesi de arkasında durursa yanlış yola sapma şansı çok düşük. Çünkü kimse sizi bir şey yapmaya zorlamıyor . Eğer bu tür noktalara dikkat edilirse yarışmalar gerek modellik olsun gerek güzellik; insanın özgüvenini yerine getiriyor. Bundan sonrası için henüz bir yarışma planım yok. Zaten modellik yarışmalarında gelebileceğim en yüksek noktaya geldiğime inanıyorum.

Best Model of North Cyprus’da jüri üyeliği yaptın. Bu yarışma hakkında ne düşünüyorsun?

Bu benim 3. Best Model jüriliğim. Her sene birinci açıklanırken sanki yarışmacıymışım gibi heyecanlanıyorum. Yarışmanın bende çok ayrı bir yeri var çünkü. Modelliğe onunla başladım ve best model ailesi hep yanımda oldu.

Yarışmacılarla ilgili neler düşünüyorsun? Adaylara ne önerirsin?

Birinci olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Daha her şey yeni başlıyor. Dünya yarışmasını sosyalleştirip tecrübe edinmek için iyi bir fırsat olarak görsünler. Hırs yapıp kimseyle konuşmamak çok büyük bir kayıp olur.

Ülkemizdeki modellik mesleğiyle ilgili neler düşünüyorsun?

Maalesef adamızda modelliğe değer verilmiyor. Modelleri daha çok işe yaramayan güzelliğiyle para kazanmaya çalışan insanlar olarak görüyorlar. Tabii ki böyle meslektaşlarım var fakat önyargılı olmamak lazım. Kendimden yola çıkarsak, şu an dünyadaki en prestijli mesleklerden birini okuyorum. Tıp eğitimi gerçekten zor ve yorucu bir eğitim. Herkesin üstesinden kalkabileceği bir meslek değil doktorluk. Ben buna rağmen okulumu ve podyum hayatını aynı anda dengeli yürütmeye çalışıyorum.

Yaptığın işlerden kısaca bahseder misin?

2016 senesinde Vural Gökçaylı defilesinde Türkiye’nin en tecrübeli mankenleriyle yer aldım. Onun dışında her sene En Moda dergisinin düzenlediği ödül törenlerinde yer alıyorum. Bunlar şu an hatırladıklarım. Daha bir sürü tecrübe edindiğim podyum deneyimim oldu.