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Yavuz Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor

3 Ekim 2019

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz’de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa, mutlaka bulacağız.” ifadelerini kullandı.

Güney takipte

Rum medyası ise geminin Akdeniz’deki seyrini dakika dakika izleyip, Yavuz’un, Rumların sondaj alanı olarak ilan ettiği 7’inci parsele doğru hareket ettiği bilgisini paylaştı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, “Konuyla ilgili bilgimiz var ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunuyoruz” dedi.

 

2020’ye kadar Akdeniz’de

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi’ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz’de Ocak 2020’ye kadar çalışmalarına devam edecek.

 

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