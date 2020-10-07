Yat yangınında ikisi çocuk dört kişi kurtarıldı

Girne’de Ömür ERÇIKA’ya ait Seçil isimli motorlu yatın çalıştırılmaya çalışıldığı esnada benzin gazı sıkışmasından dolayı bir patlama meydana geldi.

Tedbir amaçlı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne götürüldü

Patlama sonrası yat sahibi Ömür ERÇIKA, yatta yolcu olarak bulunan, Benon SELENGİN, Rüzgar ERÇIKA ve Pars OZAN denize atladı. Kazazedeler Lord’s Palace Otel Su Sporları çalışanı Alihan SEÇILMIŞ ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Konu şahıslar tedbir amaçlı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne götürüldü.

Polis Basın Subaylığı’nın paylaşımı:

07.10.2020 tarihinde saat 18:30 raddelerinde, Girne Yat Limanı’nın yaklaşık 500 metre kuzey doğu kısmında deniz içerisinde Girne’de sakin Ömür ERÇIKA (E-36)’ya ait -Seçil” isimli 6 metre boyundaki içten motorlu yatın motorunun durmasına müteakip, çalıştırılımaya çalışıldığı esnada motor kısmında muhtemelen benzin gazı sıkışmasından dolayı bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrası yat sahibi ömür ERÇIKA, yatta yolcu olarak bulunan, Benon SELENGİN (E-29), Rüzgar ERÇIKA (E-6) ve Pars OZAN (E-6) denize atlamıştır. Akabinde denize atlayan şahıslar, Lord’s Palace Otel Su Sporları ‘çalışanı Alihan SEÇILMIŞ ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarmıştır. Konu şahıslar tedbir amaçlı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne götürülmüşlerdir. Yangın neticesinde -Seçil” isimli yat tamamen yanarak batmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.