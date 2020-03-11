Yaşasaydı 21 yaşında olacaktı

Türkiye’de Gezi Parkı eylemlerinde gaz fişeğiyle başından vurulduktan sonra 269 gün komada kalan ve yaşam savaşını kaybeden Berkin Elvan, 6. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Feriköy’deki mezarlıktaki anmada, Berkin Elvan’ın ailesinin yanı sıra, avukatları, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP İstanbul Milletvekilleri Ahmet Şık ve Hüda Kaya’nın yanı sıra yüzlerce yurttaş da katıldı.

Dava halen sürüyor

Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili açılan dava ise halen sürüyor. Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, anma programında 18 Mart’ta 17. celsesi görülecek davaya çağrı yaparak, “Biz adalete açız. Elimizden aldıkları evlatlarımızın adaletine açız, adalet istiyoruz” dedi.