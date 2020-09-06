KıbrısManşet

Yasak var, denetleyen yok!

6 Eylül 2020

Ülkede son 3 günde 53 covid-19 vakası açıklanması toplumda endişe ve güvensizliğe yol açtı.

Sosyal Medya’da bir çok vatandaş dün gerçekleştirilen yarış organizasyonunu izleyenlerin oluşturduğu kalabalığı ve sosyal mesafe ile maske tedbirlerine uymamasını eleştirdi.

Fotoğrafın altına yorum yazan kimi vatandaş “nasıl yerel bulaş artmasın ki”, “Kimse artık birşey söylemesin… Az bile bulaştı… Hep beraber mahvolacağız… Acil sokağa çıkma yasağı gelmeli” derken, kimileri ise hükümete yüklenerek “Karar alıyorlar ama denetlemiyorlar…”, “Denelemiyorsanız böyle olur”, “Rahat olun, her şey kontrol altında derseniz olacağı budur” dedi.

100 kişi sınırlaması var

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi 23 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere açık alanda düzenlenecek eğlencelerin kişi sayısının 100 kişi ile sınırlandırılması kararını üretmiş ve karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Alınan karar şöyle:

4. Açık alanda düzenlenecek eğlencelerin kişi sayısının 100 kişi ile sınırlandırılması.
Kapalı alanlarda ise kişi sayısının;
200 m2 ve üzere yerlerde maksimum 50 kişi
100-200 m2 arası yerlerde maksimum 30 kişi
50-100 m2 arası yerlerde maksimum 20 kişi
50 m2 altındaki yerlerde maksimum 10 kişi ile sınırlandırılması.
5. Düğünlerde maske takılmasının zorunlu olması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, el
sıkışması ve temasın olmaması.



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