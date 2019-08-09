Yasak kaldırıldı, boğa güreşleri Mallorca’ya geri dönüyor

İspanya’nın en yüksek mahkemesi, bölgesel parlamento tarafından kabul edilen ve boğa güreşlerinde hayvanın öldürülmesini yasaklayan düzenlemeyi bozdu.Mahkeme, boğa güreşlerinin İspanyol kültürünün önemli bir öğesi olduğunu savundu. Ayrıca, boğaların yaralanmasının ya da öldürülmesinin ‘sporun ana unsuru’ olduğuna hükmetti.

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI PROTESTOYA HAZIRLANIYOR

Hayvan hakları savunucuları kararı ‘korkunç’ olarak niteledi ve protesto edeceklerini duyurdu.

Anima Naturalis adlı gruptan Francisco Vasquez Neria, “Boğa güreşlerinin artık sonunun geldiğine inanıyoruz. Bu da artık ölmekte olan bir merasimin son demleri” yorumunu yaptı.

SERT KISITLAMALAR GETİRİYORDU

Mallorca ve İbizza adalarının da dâhil olduğu Balear Adaları’nın solcu yönetimi 2017 yılında boğa güreşlerinde hayvanın yaralanması ve öldürülmesini yasaklayan yasa teklifini kabul etmişti.

Yasaya göre ayrıca, gösterilerde üç boğa yer alacak ve sadece onar dakika kovalanacaktı. Bu esnada boğa güreşçileri de ucu sivri aletler ya da hayvanı tahrik edecek gereçler kullanamayacaktı.

Teklif, geleneksel boğa güreşlerine şimdiye kadarki en sert kısıtlamaları öngörüyordu.

İLGİ AZALDI, BASKI ARTTI

Her yıl yaklaşık 16 milyon kişi tarafından izlenen boğa güreşi turnuvalarının sayısı son yıllarda azalmaya başladı. Bununla paralel olarak hayvan hakları savunucuları tarafından sert bir şekilde eleştirilen bu etkinliklerin yasaklanması konusunda yetkililere yapılan baskı da artıyor.

Kanarya Adaları’nda boğa güreşleri tamamen yasaklandı. Katalonya da yasak kararı aldı ancak benzer şekilde bu karar Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.