Dünya

Belçika’da 18 yaşın altındakilere tütün satışı yasaklanacak

9 Ağustos 2019

Belçika’da sigara yasaklarına ilişkin yeni düzenlemelere göre, 16 yaşından küçükler için uygulanan tütün satışı yasağına ilişkin yaş sınırı 18’e çıkarılacak.

Belçika medyasındaki haberde, kasımdan itibaren uygulanacak yeni düzenlemenin, tüm tütün ürünlerini ve elektronik sigaraları kapsayacağı bildirildi.

Buna göre, 18 yaşın altındakilere sigara satan satış noktaları, 200 ile 2000 euro arasında cezaya çarptırılacak.

Belçika’da, Catholique de Louvain Üniversitesince 2013-2018’de yapılan araştırmada, 14 ile 16 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 18’inin ‘haftada en az bir kere’, yüzde 12’sinin ise ‘günlük’ olarak sigara içtiği kaydedilmişti.

Etiketler

İlgili Makaleler

Yasak kaldırıldı, boğa güreşleri Mallorca’ya geri dönüyor

9 Ağustos 2019

Tarantino’nun çocukken en sevdiği Rus filmi hangisiydi?

9 Ağustos 2019

Mağarada kayaların arasına sıkıştı, 4 gün sonra kurtarıldı

9 Ağustos 2019

Kenya ilçe meclisi toplantısında zorunlu ‘gaz çıkarma’ arası

9 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı