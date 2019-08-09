Sağlık Bakanı Pilli, bayram ziyaretleri gerçekleştirdi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kurban Bayramı çerçevesinde, Lefke Sağlık Merkezi, Cengiz Topel Hastanesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, hastaların ve sağlık personelinin bayramını kutladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyaretlerde sorunlar hakkında bilgi almaya devam ettiğini dile getiren Bakan Pilli, bayram boyunca tüm sağlık hizmetlerinin özverili bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nda personel ile de bayramlaşan Bakan Pilli, dostluğun, barışın öne çıktığı bayramların, kucaklaşmanın yaşanmasına ve sosyalleşmeye vesile olduğuna işaret etti.

Pilli, sağlıkta hep birlikte ele ele çalışarak tüm sorunların aşılabileceğini, bakanlık görevine geldiği günden bu yana bu dayanışmayı tüm personelde görmekten mutluluk duyduğunu vurguladı.