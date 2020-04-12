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Yasa tasarısı Kıbrıs’ın güneyinde Koşer et tartışmasını başlattı

12 Nisan 2020

Katimerini’de çıkan bir habere göre, Güney Kıbrıs’taki hayvan hakları savunucuları hükümetle çatışmaya hazırlanıyorlar. Sıkışan ekonomiyi rahatlatmak ve zorlanan kasapları ve hayvan üreticilerini desteklemek için ihracat amaçlı koşer, yani Musevi inançlarına göre hayvan kesimi yapılabilmesi için bir yasa hazırlığına girmesinden sonra hükümet hayvan hakları savunucularıyla karşı karşıya kaldılar.

Geçen Çarşamba, Bakanlar Kurulu, Musevi ritüellerine göre kesim yapılmasına izin veren bir yasa tasarısına onay vermişti. Kıbrıs Haber Ajansının (KHA) bildirdiğine göre, bu yasa tasarısıyla Tarım Bakanı, Covid19 salgını dolayısıyla zor duruma düşmüş hayvancılara yardım etmeyi amaçlıyordu.

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Perşembe günü Yeşil parti bir yazılı açıklama yaparak, hayvanların anestezi kullanılmadan dini inançlara göre kesiminin serbest bırakılmasını kınadı. Yeşil Parti, “bütün inançlara saygımız var ama sakinleştirici verilmeden hayvan kesime yöntemine kesinlikle karşıyız” dedi.

Yasalar mezbahalardaki kesimlerin insani bir şekilde hayvana acı vermeyecek şekilde, sakinleştirilerek yapılmasını söyler. Fakat Musevi inancına göre hasta, sakat veya yaralı hayvanların kesilmesini günah bulurlar ve hayvanların tüketilmesini uygun görmezler.

 

Avrupa’daki Helal ve Koşer kesim Savaşları

Avrupa’da da Kıbrıs’ta olduğu gibi benzeri tartışmalar yaşanmakta yasaklar gelmektedir. Daha geçenlerde Polonya’da burda geçirilene benzer bir yasa Yüksek Mahkemeden geri dönmüştür.

Öte yandan Miloubar isimli bir İsrail şirketinin yöneticileri KHA’ya Koşer ve Halal kesimin Avrupa’da gayri yasal olmadığını söylediler.

Yabancı basında çıkan haberlere göre bazı Ortodoks Rabiler tavizlerde bulunarak modern yöntemlerle hayvanların Musevilerin istediği gibi hasar görmeden kesilmesini sağlayacak yöntemler önermişlerdir.

Hükümet ise yasa önerisinin AB direktifleriyle herhangi bir çelişki içerisinde olmadığını, ayrıca yasanın koşer kesimine Aralık 2020’ye kadar yasal olacağını açıkladı.

Hayvan üreticileri ise KHA’na eskiden de İsrail’e et ihraç edilmesini hayvan hakları derneklerinin engellediğini söylediler.

Öte yandan koşer ete yerelde de ihtiyaç olduğu ifade edildi. Bilindiği gibi Kıbrıs’ta da bir kaç bin Musevi yaşamaktadır..

 



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