Pilli: Pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 12 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Bugün yapılan test sayısının 164 olduğunu belirten Bakan Pilli, pozitif vaka sayısının olmadığını açıkladı.
Bakan Pilli’nin 12 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;
Yapılan test sayısı: 164
Pozitif Vaka sayısı: 0
İyileşerek bugün taburcu edilen hasta sayısı: 12
Bugün kaybedilen hasta sayısı: 0
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 3
Toplam yapılan test sayısı: 4212
Toplam pozitif vaka sayısı: 99
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 39
Toplam iyileşip taburcu edilen hasta sayısı: 57
Yoğun bakımdaki hasta sayısı: 1