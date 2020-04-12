KıbrısManşetSağlık

Pilli: Pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün yapılan test sayısının 164 olduğunu, yapılan testlerde pozitif vaka olmadığını açıkladı. 

12 Nisan 2020

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 12 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Bugün yapılan test sayısının 164 olduğunu belirten Bakan Pilli, pozitif vaka sayısının olmadığını açıkladı.

Bakan Pilli’nin 12 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Yapılan test sayısı: 164

Pozitif Vaka sayısı: 0

İyileşerek bugün taburcu edilen hasta sayısı: 12

Bugün kaybedilen hasta sayısı: 0

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 3

Toplam yapılan test sayısı: 4212

Toplam pozitif vaka sayısı: 99

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 39

Toplam iyileşip taburcu edilen hasta sayısı: 57

Yoğun bakımdaki hasta sayısı: 1



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Türkiye’de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101’e yükseldi

Türkiye’de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101’e yükseldi

11 Nisan 2020
Photo of Gilbert: Aşı Eylül’de hazır olabilir

Gilbert: Aşı Eylül’de hazır olabilir

11 Nisan 2020
Photo of Gazimağusa Belediyesi marketlerde separatör sistemini uygulamaya başladı

Gazimağusa Belediyesi marketlerde separatör sistemini uygulamaya başladı

11 Nisan 2020
Photo of Harmancı: Göçmenköy Stadı’nda futbol oynayan 17 kişi yetkililere teslim edildi

Harmancı: Göçmenköy Stadı’nda futbol oynayan 17 kişi yetkililere teslim edildi

11 Nisan 2020
Photo of Çim zeminler mis gibi

Çim zeminler mis gibi

11 Nisan 2020
Photo of Güney’de 21 yeni pozitif

Güney’de 21 yeni pozitif

11 Nisan 2020
Photo of Şaka mı, cinnet mi

Şaka mı, cinnet mi

11 Nisan 2020
Photo of Gemi seferleri de 27 Nisan’a kadar durduruldu

Gemi seferleri de 27 Nisan’a kadar durduruldu

11 Nisan 2020
Photo of İngiltere’de ölüm sayısı 9 bin 875’e yükseldi

İngiltere’de ölüm sayısı 9 bin 875’e yükseldi

11 Nisan 2020
Photo of KKTC’de bu gün pozitif vakaya rastlanmadı

KKTC’de bu gün pozitif vakaya rastlanmadı

11 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı