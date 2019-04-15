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Yarından itibaren yağmur bekleniyor

15 Nisan 2019
yagmur-hava durumu

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin, 16 – 22 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgemizde yarın ve çarşamba günü sağanak yağmur bekleniyor.

Hava perşembe günü ise, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, cuma gününden itibaren tekrar yağmurlu, pazartesi, az bulutlu ve açık olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 17-20 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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