Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri istihdamı kura çekimi yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü, bu yıl Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri istihdamını noter eşliğinde gerçekleştirilen kura çekimi ile belirledi. Kura çekimi Orman Dairesi Müdürlüğü’nde yer aldı. Hükümetin almış olduğu kura çekimi kararı ile 125 kişi Yangın Hazır Kuvvet ekibinde istihdam ediliyor.

Bu yılki münhale 237 başvuru olmuştu

Bu yılki 125 kişilik münhal için 237 kişi başvurmuştu. Orman Dairesi Müdürlüğü, geçmiş yıllarda ağır vasıta şoförlüğü yapmış, orman yollarını ve arazilerini bilen 25 kişinin, bu yıl ağır vasıta şoförü olarak istihdam edilmesi kararını aldı. 100 kişi ise gerek kule gözcüsü gerekse yangın işçisi olarak bölgelerdeki başvurulara göre kura çekimi ile istihdam ediliyor.

Kura çekimi sonucu istihdamlar bölgelere göre şu şekilde belirlendi: