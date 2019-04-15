Kıbrıs
Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri istihdamı kura çekimi yapıldı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü, bu yıl Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri istihdamını noter eşliğinde gerçekleştirilen kura çekimi ile belirledi. Kura çekimi Orman Dairesi Müdürlüğü’nde yer aldı. Hükümetin almış olduğu kura çekimi kararı ile 125 kişi Yangın Hazır Kuvvet ekibinde istihdam ediliyor.
Bu yılki münhale 237 başvuru olmuştu
Bu yılki 125 kişilik münhal için 237 kişi başvurmuştu. Orman Dairesi Müdürlüğü, geçmiş yıllarda ağır vasıta şoförlüğü yapmış, orman yollarını ve arazilerini bilen 25 kişinin, bu yıl ağır vasıta şoförü olarak istihdam edilmesi kararını aldı. 100 kişi ise gerek kule gözcüsü gerekse yangın işçisi olarak bölgelerdeki başvurulara göre kura çekimi ile istihdam ediliyor.
Kura çekimi sonucu istihdamlar bölgelere göre şu şekilde belirlendi:
|1
|Yalçın Tahsinsoy
|Boğazköy-Dikmen
|Lefkoşa
|2
|Mithat Uğur Nazlı
|Lefkoşa
|Lefkoşa
|3
|Mehmet Yılmaz
|Alaniçi
|Lefkoşa
|4
|Orhan Koloğlu
|Değirmenlik
|Lefkoşa
|5
|İzzet Şerifoğlu
|Kozan-Girne
|Lefkoşa
|6
|Nusret Korgan
|Gönyeli
|Lefkoşa
|7
|Hasan Mercan
|Meriç-Lefkoşa
|Lefkoşa
|8
|Mehmet Oğul
|KüçükKaymaklı
|Lefkoşa
|9
|Quassem Shurrab
|Alayköy
|Lefkoşa
|10
|Neşet Demirel
|inönü
|Lefkoşa
|1
|Kemal Gürpınar
|Karşıyaka
|GİRNE
|2
|Halil İbrahim Sertdemir
|Karşıyaka
|GİRNE
|3
|Orçun Sağınçoğlu
|Gönyeli
|GİRNE
|4
|Mehmet Ali Beşiktaş
|Şirinevler
|GİRNE
|5
|Bekir Sarıkaya
|Alayköy
|GİRNE
|6
|Mert Falay
|Lapta
|GİRNE
|7
|İbrahim Keleş
|Sadrazamköy-Girne
|GİRNE
|8
|Cemali Kaya
|Boğazköy-Girne
|GİRNE
|9
|Ali Elizel
|Çatalköy
|GİRNE
|10
|Besim Caner Özgöker
|Gİrne
|GİRNE
|11
|Mustafa Eyüpoğlu
|Girne
|GİRNE
|12
|Ahmet Bekar
|Zeytinlik
|GİRNE
|13
|Asil Arif Ergin
|Esentepe
|GİRNE
|14
|Mustafa Tek
|Karşıyaka
|GİRNE
|15
|Musa Kasap
|Doğancı
|GİRNE
|16
|Mehmet Sermetoğlu
|Lapta-Başpınar
|GİRNE
|17
|Görkem Karal
|Esentepe
|GİRNE
|18
|Fikret Ersoyoğlu
|Çamlıbel
|GİRNE
|19
|Kenan Dağgül
|Karşıyaka
|GİRNE
|20
|Mustafa Faris
|Çatalköy
|GİRNE
|1
|Süleyman Koçak
|Tuzla
|Kantara
|2
|Güler Mazlum
|Mersinlik-İskele
|Kantara
|3
|Osman Aygün
|YeniErenköy
|Kantara
|4
|Salih İnal
|Dipkarpaz-İskele
|Kantara
|5
|Serkan Genç
|Kaplıca-İskele
|Kantara
|6
|Vasfi Güngör
|Yeşilköy-İskele
|Kantara
|7
|Cevdet Eryüce
|Tuzluca-İskele
|Kantara
|8
|Hasan Hacıhasanoğlu
|Sipahi-İskele
|Kantara
|9
|Hüseyin Özülkü
|Yedikonuk-İskele
|Kantara
|10
|Mustafa Yeşildallı
|Yeşilköy-İskele
|Kantara
|11
|Muhyettin Ayağ
|Ziyamet-İskele
|Kantara
|12
|Veli Karataş
|Taşlıca
|Kantara
|13
|Hüseyin Biçenleroğlu
|Ayluga-Mağusa
|Kantara
|14
|Kamil Kömürcügil
|Yeşilköy-İskele
|Kantara
|15
|Ahmet Kömürcügil
|Yeşilköy-İskele
|Kantara
|16
|Ali Yenigün
|Altınova-İskele
|Kantara
|17
|Berrat Gökay Yılmaz
|Tuzluca-İskele
|Kantara
|18
|Melih Gök
|Dörtyol
|Kantara
|19
|Emre Özbayrak
|Dipkarpaz-İskele
|Kantara
|20
|İlhan Yokuşoğlu
|Mehmetçik
|Kantara
|21
|Mehmet Müezzin Komili
|Büyükkonuk
|Kantara
|22
|Özdinç Akbaş
|Dipkarpaz
|Kantara
|23
|Ali Sarı
|Kaleburnu-İskele
|Kantara
|24
|Mehmet Altun
|Dörtyol
|Kantara
|25
|Hüseyin Yağlı
|Çamlıca-Mağusa
|Kantara
|26
|Fatih Karaoğlan
|Dörtyol
|Kantara
|27
|Serkan Kzılkaya
|Büyükkonuk
|Kantara
|28
|Serkan Bozok
|Mağusa
|Kantara
|29
|Menderes Karaoğlan
|Dörtyol
|Kantara
|1
|Yasir İşçimen
|Kalkanlı
|GÜZELYURT
|2
|Nazım Sadrazam
|Akdeniz
|GÜZELYURT
|3
|Ömer Arkan
|Güzelyurt
|GÜZELYURT
|4
|Hüseyin Çuvalcı
|Lefke
|GÜZELYURT
|5
|Murat Çakır
|Tepebaşı
|GÜZELYURT
|6
|Berk Arıcan
|Çamlıbel
|GÜZELYURT
|7
|Ali Nay
|Kalkanlı
|GÜZELYURT
|8
|Mustafa Ayvacı
|Akdeniz
|GÜZELYURT
|9
|Burak Sadrazam
|Akdeniz
|GÜZELYURT
|10
|Görkem Olgu
|Doğancı
|GÜZELYURT
|11
|Yavuz Palabıyıkoğlu
|Yedidalga
|GÜZELYURT
|12
|Emre Kokkoz
|Güzelyurt
|GÜZELYURT
|13
|Yıltan Gürcen
|Gaziveren
|GÜZELYURT
|14
|Koral Kalkan
|Bostancı
|GÜZELYURT
|15
|Ali Dana
|Yedidalga
|GÜZELYURT
|16
|Niyazi Şarafat
|Gaziveren
|GÜZELYURT
|17
|Atakan Söğüt
|Cengizköy-Lefke
|GÜZELYURT
|18
|Muhammet Günalan
|Bostancı
|GÜZELYURT
|19
|Fikri Karabacak
|Güzelyurt
|GÜZELYURT
|20
|Murat Yapıcı
|Lefke
|GÜZELYURT
|21
|Ahmet Zeki Erkcan
|Lefke
|GÜZELYURT
|1
|Hasan Özhan
|Boltaşlı
|Alevkayası
|2
|Aysın Karasu
|Görneç
|Alevkayası
|3
|Nurullah Keskin
|Vadili
|Alevkayası
|4
|Hüsamettin Aktürk
|Tatlısu
|Alevkayası
|5
|Ercan Gencay
|Esentepe
|Alevkayası
|6
|Mahir Dereci
|Arapköy-Girne
|Alevkayası
|7
|Adil Can Meraklı
|Kalavaç-Lefkoşa
|Alevkayası
|8
|Cengiz Şensoy
|Görneç
|Alevkayası
|9
|Ahmet Şensoy
|Görneç
|Alevkayası
|10
|Halil Şensoy
|Görneç
|Alevkayası
|11
|Hüseyin Akil
|Yıldırım
|Alevkayası
|12
|Ahmet Karacaoğlu
|Dilekkaya
|Alevkayası
|13
|İsmet Kim
|Esentepe
|Alevkayası
|14
|Adem Hayat
|Tatlısu
|Alevkayası
|15
|Hasan Uyar
|Tatlısu
|Alevkayası
|16
|Halil Özer
|Vadili
|Alevkayası
|17
|Yaşar Kahraman
|Vadili
|Alevkayası
|18
|Nasuh Güngör
|Vadili
|Alevkayası
|19
|Mustafa Çakır
|Gaziköy-Lefkoşa
|Alevkayası
|20
|Hüseyin Duran
|Vadili
|Alevkayası