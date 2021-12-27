Meteoroloji Dairesi haftalık hava durumu raporuna göre yarından itibaren 7 gün yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi 28 Aralık – 3 Ocak tarihli haftalık hava durumu raporuna göre bölgemiz genellikle alçak basınç sistemi le soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 14-17 drece dolaylarında geçecek.

Rüzgarın genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli Perşembe ve Cuma günleri ise kuvvetli zaman zaman fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor.