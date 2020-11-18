Yarından itibaren 3 gün yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi yarından itibaren 4 gün boyunca yağmur beklendiğini açıkladı

Meteoroloji Dairesi’nin 19-25 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava yarın akşam saatlerinde başlayıp 3 gün sürecek şekilde yağışlı olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 22-25 derece, cuma ve cumartesi günleri 19-21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli esecek.