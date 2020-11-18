Tabipler Birliği antibiyotikleri kullanma konusunda toplum olarak farkınadılığı arttırmak gerektiğini vurguladı

Tabipler Birliği, bakteriyel enfeksiyonlara karşı en önemli silah olan antibiyotiklere direnç gelişimini önlemek için, antibiyotikleri doğru kullanma konusunda toplum olarak farkındalığı arttırmak gerektiğini vurguladı.

Tabipler Birliği, Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, bu günün, halk sağlığını tehdit eden antibiyotik direnci ve akılcı antibiyotik kullanımı hakkında farkındalık oluşturmak amacı ile her yıl 18 Kasım’da gerçekleştirilen Avrupa Halk Sağlığı girişimi olduğunu belirtti.

Antibiyotik direncinin tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu haline geldiğini belirten Tabipler Birliği, antibiyotik-dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonların, hastalığın ve ölüm oranlarının artması ve hastanede geçirilen sürenin uzaması ile sonuçlandığını ayrıca tedavi maliyetlerinde de artışa neden olduğunu dile getirdi.

Tabipler Birliği, antibiyotik direncinin azaltılması, dirençli bakterilerin gelişiminin önlenmesi ve antibiyotiklerin gelecek nesillerde etkinliğinin sürdürülebilmesi için tek çarenin antibiyotiklerin akılcı kullanılması olduğunu söyledi.

Tabipler Birliği açıklamasına şöyle devam etti;

“Unutmayalım ki antibiyotikler; ateş düşürmez, ağrı dindirmez, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez. Yaygın ve yanlış kullanıldığında ise hızla direnç gelişen antibiyotik, esas etki beklediğimiz bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde de etkisiz hale gelir. Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanılmamalıdır. Hekim önerisi sonrası reçete ile alınan antibiyotiğe, enfeksiyonu en etkili biçimde tedavi etmek ve direncin ortaya çıkma riskini azaltmak için antibiyotikler doğru dozda, doğru şekilde ve reçeteye uygun zaman aralıklarında alınarak uygun biçimde kullanılmalıdır. Antibiyotikler sadece bakteriyel olduğu kanıtlanan hastalıklarda kullanılmalıdır. Zamanından önce bırakılmamalıdır. Arta kalan antibiyotikler saklanmamalıdır. Başka bir hastalık veya benzer bir hastalık için kullanılmamalıdır”.