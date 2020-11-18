Tatar, Atletizm Federasyonu ve Milli Atlet Aydın’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani ve Milli Atlet Tuğba Aydın’ı kabul ederek görüştü.

Kabulde yaptığı konuşmada haksız ambargo ve izolasyonlara rağmen Kıbrıslı Türk sporcuların Türkiye Milli Takımı adına yarışmalarının önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Balkan 3’üncüsü olan Milli Atlet Tuğba Aydın’ı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Önümüzdeki dönem, Kıbrıslı Türk sporcuların uluslararası arenadaki başarılarının devamı için Cumhurbaşkanlığı olarak gereken her türlü katkının verilmeye devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı, ülke sporu ve gençliğin önünü açmak için girişimlerin devam edeceğinin altını çizdi.

Kıbrıslı Türk gençler arasında uluslararası müsabakalarda başarılı olan sporcular yetiştiğine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bundan duyduğu memnuniyeti belirtti. Milli Atlet Tuğba Aydın da kabulde kariyeriyle ilgili bilgiler vererek önümüzdeki dönemdeki hedeflerini dile getirdi.