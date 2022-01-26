Yarından itibaren 3 gün sabah saatlerinde don olayı yaşanması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, havanın hafta boyunca yağmurlu olacağını, yarından itibaren üç gün de don olayı beklendiğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Havanın yarın ve Cuma günü parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, sabah saatleri don olayı beklenirken, Cumartesi parçalı bulutlu, sabah saatleri don olayı bekleniyor. Hava Pazar parçalı bulutlu, diğer günler parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 12 – 15 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:

27 Ocak (Pş) : Parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, Sabah saatleri DON olayı beklenmektedir,

28 Ocak (Cu) : Parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, Sabah saatleri DON olayı beklenmektedir,

29 Ocak (Ct) Parçalı bulutlu, Sabah saatleri DON olayı beklenmektedir,

30 Ocak (Pz) : Parçalı bulutlu,

31 Ocak (Pt) : Parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu,

01 Şubat (Sa) : Parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu,

02 Şubat (Ça) : Parçalı bulutlu geçmesi beklenmektedir. En yüksek hava sıcaklığı : İç kesimlerde ve sahillerde 12 – 15 °C dolaylarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar : Genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü