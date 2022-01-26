Girne Belediyesi personeline eğitim vermeye devam ediyor

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ nün ve Şube Amirlerinin Katıldığı Eğitim Profesyonel Erickson Koçu Ve Yüksek Performanslı Takım Koçu Olan Remziye Özpolili Tarafından Girne Belediyesi Hizmet Binasında Gerçekleştirildi.

Tüm dünyada uygulanan tekniklerin kullanıldığı eğitimlerde personelin aidiyet duygusu, motivasyonlarının artması ve stres yönetimi gibi konular yer alıyor. Tüm şubelerin aldığı eğitimler Profesyonel Erickson Koçu ve Yüksek Performanslı Takım Koçu olan Remziye Özpolili tarafından veriliyor.

Pratik olarak Ericson tekniklerini kullanan Özpolili, personelin daha verimli ve daha aktif olabilmesi için eğitim içerikli oyunlarla, stres yönetimi, takım sinerjisi, iş yaşamında değerleri ön plana çıkarma, çalışma yaşamında takımın gelişmiş yönlerini ve geliştirilmesi gereken yönlerinin belirlenip çalıştırılması, yeni hedefler belirleyerek hedeflere daha organize ve hızlı ilerlemek gibi konularda eğitimler verdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için şube amirlerinin eğitim almasının ve bu eğitimleri şubelerine bağlı personellerinin motivasyonunun artırılması açısından önemine işaret ederek, belediye ve kent halkı için kurumumuzun çalışanlarının güvenliği ve kişisel gelişimlerine önem verdiklerini ifade etti.