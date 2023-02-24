Yarın yer yer hafif yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi Perşembe gününden sonra en yüksek sıcaklığın 23-26 dereceye kadar yükseleceğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi hava durumu tahmin raporuna göre bölgemiz periyodun ilk günü alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli, diğer günlerde yüksek basınç ile serin hava kütlesinin altında kalacak.

Rapora göre yarın yer yer ünleri hafif yağmur beklenirken, en yüksek sıcaklık periyodun ilk iki günü iç kesimler ve sahillerde 19-22 derece, diğer günlerde 23-26 derece olacak.