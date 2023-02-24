Futbolda 18. Hafta programı
SÜPER LİG
25 Şubat Cumartesi
Gençlik Gücü-TOL: Tufan Çerçioğlu
26 Şubat pazar
Lefke-Hamitköy: Ali Özer
Cihangir-Göçmenköy: Osman Özpaşa
Kaymaklı-MA Yeşilova: Fehim Dayı
Y.Dumlupınar-Mesarya: Evren Karademir
27 Şubat Pazartesi
Saat 18.00’de
Çetinkaya-Yenicami: Mehmet Sezener
DTB-MTG: Kerem Eran
BİRİNCİ LİG
25 Şubat Cumartesi
Yalova-Esentepe: Utku Yamamcıoğlu
BÜY-Mormenekşe: Serhan Şişmek
İncirli-Dörtyol: Mustafa Öztugay
Yeniboğaziçi-Yenierenköy: Hakan Ünal
26 Şubat Pazar
Düzkaya-GHE: Emre Öztaşlı
PL Gençler Birliği-Binatlı: Ferhat Tuna
Lapta-MA Yılmazköy: Turgay Misk
Ü Maraş-M.Karşıyaka: İsmail Mercan
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