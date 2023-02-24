Futbolda 18. Hafta programı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 24, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Futbolda 18. Hafta programı

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Futbolda 18. Hafta programı


SÜPER LİG

25 Şubat Cumartesi

Gençlik Gücü-TOL: Tufan Çerçioğlu

26 Şubat pazar

Lefke-Hamitköy: Ali Özer

Cihangir-Göçmenköy: Osman Özpaşa

Kaymaklı-MA Yeşilova: Fehim Dayı

Y.Dumlupınar-Mesarya: Evren Karademir

27 Şubat Pazartesi

Saat 18.00’de

Çetinkaya-Yenicami: Mehmet Sezener

DTB-MTG: Kerem Eran

BİRİNCİ LİG

25 Şubat Cumartesi

Yalova-Esentepe: Utku Yamamcıoğlu

BÜY-Mormenekşe: Serhan Şişmek

İncirli-Dörtyol: Mustafa  Öztugay

Yeniboğaziçi-Yenierenköy: Hakan Ünal

26 Şubat Pazar

Düzkaya-GHE: Emre Öztaşlı

PL Gençler Birliği-Binatlı: Ferhat Tuna

Lapta-MA Yılmazköy: Turgay Misk

Ü Maraş-M.Karşıyaka: İsmail Mercan

 

 

 

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Tags:FutboldaHaftaprogramı
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