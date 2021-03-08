Yarın ve Perşembe günü yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi raporuna göre yarın yer yer hafif yağmur, perşembe ise yer yer sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki 7 günün hava tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 20 – 23 ºC dolaylarında olması, rüzgarın genellikle Kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli , Perşembe günü ise kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerin hava durumu şöyle olacak:

09 Mart (Sa) : Parçalı çok bulutlu zamanla yer yer hafif yağmurlu,

10 Mart (Ça) : Parçalı ve az bulutlu,

11 Mart (Pş) : Parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu,

12 Mart (Cu) : Açık ve az bulutlu,

13 Mart (Ct) : Açık ve az bulutlu,

14 Mart (Pz) : Parçalı bulutlu,

15 Mart (Pt) : Parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.