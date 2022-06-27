Yarın ve Çarşamba günü yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi salı ve çarşamba günü yer yer sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Haziran – 4 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, belirtilen sürede ülke genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk iki günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri açık ve az bulutlu; Pazartesi günü ise açık geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37; sahillerde ise 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Bu haftaki hava tahmin raporu şöyle:

Bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk iki günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:

28 Haziran (Sa) : Açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu,

29 Haziran (Ça) : Açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu,

30 Haziran (Pş) : Açık ve az bulutlu,

01 Temmuz (Cu): Açık ve az bulutlu,

02 Temmuz (Ct) : Açık ve az bulutlu,

03 Temmuz (Pz) : Açık ve az bulutlu,

04 Temmuz (Pt) : Açık geçmesi beklenmektedir.



En yüksek hava sıcaklığı: Genellikle iç kesimlerde 34 – 37 ºC, sahillerde ise 28 – 31 ºC dolaylarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar : Genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.