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Yarın Lefkoşa’da ve Gönyeli’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak

11 Nisan 2019
elektrik-kesintisi

Lefkoşa ve Gönyeli’nin bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile 11:00 saatleri arasında yapılacak kesintiden etkilenecek yerler şunlar:

“Lefkoşa/Güzelyurt Anayolu’nun Kooperatif Gaz Çemberi ile Öğretmen Evleri arasında kalan kısmının kuzey ve güneyinde kalan yerleşim yerleri, Alayköy Sanayi Bölgesi, Atatürk Caddesi’nin Gönyeli Çemberi ile Gönyeli Camii arasında kalan kısmının kuzey doğusunda olan bölge.”

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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